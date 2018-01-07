جثث متحللة تكشف مرارة ما شهدته بنغازي

عين ليبيا

صَرَحَ الهلال الأحمر الليبي أن متطوعيه بفريق الطوارئ في مدينة بنغازي انتشلوا يوم امس ثلاث جثث من داخل مواقع شهدت لأكثر من ثلاثة أعوام معارك عنيفة بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي شمال المدينة.

وقال الهلال الأحمر الليبي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الجثث كانت متحللة ونُقلت إلى ثلاجة الموتى بمركز بنغازي الطبي.

وكان الهلال الأحمر الليبي بمدينة بنغازي أعلن قبل أيام أن متطوعيه دفنوا 36 جثة، قال إنها “مجهولة الهوية”، كانت موجودة منذ أكثر من خمسة أشهر في ثلاجة الموتى بمركز بنغازي الطبي.

يذكر أن الهلال الأحمر الليبي في مدينة بنغازي قام عدة مرات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وعلى آثر المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة، بدفن جثث مجهولة الهوية كانت موجودة في ثلاجة الموتى دون معرفة هوية أصحابها.

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