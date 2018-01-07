السراج يلتقي الفريق الطبي الأمريكي لجراحة قلب الأطفال

أجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، صباح اليوم الأحد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع الفريق الطبي الأمريكي لجراحة قلب الأطفال ” ولييم نوفيك“.

وووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فأن السراج، مع أعضاء الفريق برنامجا لإجراء عمليات جراحة القلب للأطفال بالمستشفيات الليبية المتخصصة، حيث تم الاتفاق على إجراء عمليات قلب للأطفال بمستشفى تاجوراء بعد اكتمال التجهيزات اللأزمة لذلك وحدد موعد مبدئي لبدء البرنامج نهاية شهر فبراير المقبل.

وكان الفريق الطبي الأمريكي، وصل إلى العاصمة طرابلس يوم أمس، وبدأ عمله بزيارة قد مستشفى تاجوراء ومستشفى الجلاء بطرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية