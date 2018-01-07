السراج يتفق مع فريق طبي أميركي على إجراء جراحات قلب لأطفال تاجوراء

اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، صباح اليوم الأحد مع الفريق الطبي الأميركي لجراحة قلب الأطفال «ولييم نوفيك» على إجراء عمليات قلب للأطفال بمستشفى تاجوراء، بعد اكتمال التجهيزات اللازمة، محددًا نهاية شهر فبراير المقبل موعدًا مبدئيًا لبدء البرنامج.

وبحث السراج، خلال استقباله الفريق بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، برنامجًا لإجراء عمليات جراحة القلب للأطفال بالمستشفيات الليبية المتخصصة، بعد أن زار الفريق مستشفى تاجوراء ومستشفى الجلاء بطرابلس، حسب مكتب التواصل الإعلامي.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي دعمه الكامل لبرامج توطين العلاج بصيغ مختلفة، من بينها قدوم فرق طبية متخصصة لإجراء عمليات بالداخل، إضافة لتدريب الطواقم الطبية الليبية.

حضر اللقاء دكتور معتز مصطفى الأخضر من مركز الكلى، والدكتور خالد الطالب جراح القلب بمستشفى تاجوراء، ودكتور سمير صقر من مركز تطوير النظام الصحي.

السراج خلال استقباله الفريق الطبي الأميركي. (الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي)

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