«البريقة».. افتتاح الدورة التدريبية في مجال تشغيل وصيانة ومعايرة الأجهزة المعملية

عين ليبيا

بحضور مدير عام الصحة والسلامة المهنية والبيئة و مدير إدارة حماية البيئة و منسق الدراسات الفنية والمواصفات و منسق التدريب المحلي ومنسق البيئة وعدد من السادة رؤساء الأقسام والمختصين بالمختبر البيئي بمستودع بن جابر النفطي.

تم اليوم الأحد 7 من يناير 2018م افتتاح الدورة التدريبية في مجال تشغيل وصيانة ومعايرة الأجهزة المعملية الحديثة تحت أشراف خبراء من الشركة الموردة لهذه الأجهزة. مدة هذه الدورة والتي انطلقت من اليوم لتستمر لمدة 6 أيام حتى تاريخ 14 من هذا الشهر تستهدف المهندسين والفنيين الجدد بالإدارة والتي تتعلق بتدريب المختصين على كيفية إجراء الاختبارات التالية:-

1. قياس نسبة تلوث المياه والتربة بالعناصر التشغيلية باستخدام أجهزة الأشعة السينية (x- ray).

2. إجراء تحاليل لاختبار تلوث الهواء (air pollution).

3. إجراء تحاليل لتلوث المياه والتربة بالمواد الهيدروكربونية.

علما بأن هذه الدورة المتطورة خطط لها لتحقيق الأتي:-

الرفع من كفاءة العاملين بالمختبر البيئي والتعرف على برمجة هذه المعدات إلكترونياً وتنفيذ التطبيقات ومعالجة المشاكل الفنية وإجراء المعايرة والصيانة لهذه الأجهزة وبالشكل الصحيح والتعرف على الصيانة الطارئة لها.

هذا وعلى هامش هذا البرنامج التدريبي قام السيد مدير عام إدارة الصحة والسلامة المهنية والبيئة صحبة الحضور بجولة داخل المستودع أطلع فيها الحضور على المختبر البيئي الخاص بالمستودع حيث أعطى كلاً من مدير إدارة البيئة والسيد المستشار البيئي شروح وافية حول المختبر والأجهزة الحديثة التي وردت له والتي هي مشروع الدورة، أعطوا شروح إيضاحية على المختبر وأهمية الأجهزة المتوفرة به والتي ستسهم في توفير الدقة واختصار للوقت في إجراء الخدمات المتعلقة بإجراء المعالجات البيئة بمواقع الشركة.

وقد أشاد المدير العام للإدارة بجهود العاملين بالمستودع ونوه على ضرورة الاستفادة القصوى للمتدربين مما يقدم في هذه الدورة وشكر القائمين بالمستودع على حرصهم وتضافر جهودهم في سبيل تقديم أفضل الخدمات في هذا المجال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا