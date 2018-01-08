«الكانيات» تنسحب من القره بوللي.. وتعود إلى ترهونة

المتوسط:

اعلن اللواء العاشر مشاة ” الكانيات ” انسحابه من مدينة القره بوللي، بعدما قال انه انهى تمشيط المنطقه بالكامل ومُداهمة من وصفهم أوكار المجرمين، الذين كانوا سببًا في خطف أحد أفراد «اللواء» وقتله بدم بارد على بحسب اللواء العاشر.

وأكد اللواء العاشر في بيان اطلعت عليه المتوسط عودة افراده من أبناء ترهونة، إلى الثكنات العسكرية بالمدينة، حيثُ تمَ تسليم الأمن بالمنطقة إلى المجلس البلدي القربوللي ومديرية أمن القربوللي، بحضور المجلس البلدي قصر الأخيار ولجنة النازحين والمهجرين بالمجلس الرئاسي ورئيس لجنة المصالحة بليبيا.

يشار الى ان اللواء السابع مشاة «الكانيات»، قد اقتحموا منطقة القره بوللي صباح يوم الأحد علي خلفية مقتل أحد عناصر اللواء العاشر واختطاف آخر، في الوقت الذي طردت فيه عائلة بوسبيبة من المنطقة.

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