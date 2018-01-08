«شركة الزويتينة» تُعلن إعادة تشغيل معمل الغاز المسال بالميناء

المتوسط:

خلال اجتماع، أعلنت شركة الزويتينة للنفط بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، إعادة تشغيل معمل الغاز المسال بميناء الزويتينة النفطي.

وقدَّم مسئولو الشركة عرضًا فنيًّا لنشاط وبرامج العمل المنفذة خلال العام 2017، والمشاريع المقترح تنفيذها خلال العام 2018.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله وأعضاء مجلس الإدارة بلقاسم شنقير والعماري محمد العماري وجادالله حمد العوكلي، وعضو لجنة الملاك عبدالفتاح شاقان، ورئيس لجنة إدارة شركة الزويتينة للنفط عبد الناصر زميط، وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة، والمديرون العامون ومديرو الإدارات من المؤسسة والشركة ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة.

وقال صنع الله، خلال الاجتماع، إنّ التحديات التي واجهت شركة الزويتينة للنفط في الفترة الماضية، التي من بينها إيقاف معمل الغاز المسال بميناء الزويتينة بسبب نقص إمدادات الغاز، بالإضافة إلى تأثير الاعتصامات التي أدت إلى إيقاف تصدير النفط الخام والغاز المسال من الميناء في سنة 2014 وما تعرَّضت له حقول الـ 74 من أضرار جسيمة نتيجة تردي الأوضاع الأمنية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في كلمته، بجهود العاملين بشركة الزويتينة للنفط، واستمرارهم في العمل رغم التحديات المالية التي لعبت كذلك دورًا في عرقلة عمليات الإنتاج بالشركة.

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