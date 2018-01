سلامة “العائد من أفريقيا” إلى طرابلس مجددا.. ويلتقي السراج

218TV| رصد إخباري

نشر إدارج لصفحة بعثة دعم الأمم المتحدة لليبيا على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا من لقاء جمع المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في العاصمة طرابلس اليوم الإثنين، إذ عاد سلامة في وقت سابق من رحلة عمل طويلة نسبيا إلى عدة دول أفريقية خُصّصت للملف الليبي، إضافة إلى بحث مستفيض لنقاط مشتركة أفريقية ليبية.

وبحسب الإدراج، فإن سلامة ناقش مع السراج عددا من الملفات الليبية وفي مقدمتها خطة العمل الأممية الخاصة بتوفير حل سياسي في ليبيا، وقيام مؤسسات موحدة، وهو أمر توافقت عليه مختلف الأطراف الليبية، فيما لفت الإدارج إلى أن المبعوث الأممي ناقش كذلك مع السراج الملفات الإنسانية والأمنية، إضافة إلى ملف نازحي تاورغاء، من دون تفاصيل إضافية.

يُشار إلى أن سلامة قد كشف في وقت سابق الشهر الماضي عن توجه لنقل مقر البعثة الأممية للدعم من العاصمة التونسية إلى طرابلس، وأنه من المحتمل أن يقيم في العاصمة بصفة دائمة، لمتابعة الملفات الليبية بشكل يومي، إذ قال سلامة إن ذلك يمكن أن يحصل مطلع العام الحالي، لكنه لم يُحدّد موعدا دقيقا لهذا الانتقال.

