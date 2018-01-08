اخبار ليبيا الان عاجل

#ليبيا_الآن| مجلس أعيان قبيلة الرملة بمصراتة: سلمنا أحد أفراد القبيلة المشتبه ب…

تم النشر منذُ 15 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| مجلس أعيان قبيلة الرملة بمصراتة: سلمنا أحد أفراد القبيلة المشتبه به في اغتيال عميد البلدية “محمد اشتيوي” إلى الجهات المختصة، والقبيلة لن تكون حاضنة لأي معتد أو مجرم، وستمارس دورها الاجتماعي في جميع القضايا دون استثناء.
هل أنتم مع رفع الغطاء الاجتماعي عن المتورطين بالجرائم؟
شاركونا رأيكم.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك

تعليق

  • هل تؤمن بالحب من علي #الفيس بوك ؟✋😍 ♥
    اتمنى ان تدخلوا صفحتي وتشوفوا #آالبوستات الي بكتبها 💚 ♥
    لو عجبتك اعمل (#لايـــك) #للصفحه✌️ (Y)
    لم علينا عبيدگ يارب 😂😂

    رد