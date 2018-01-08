ليبيا_الآن| مجلس أعيان قبيلة الرملة بمصراتة: سلمنا أحد أفراد القبيلة المشتبه ب…

#ليبيا_الآن| مجلس أعيان قبيلة الرملة بمصراتة: سلمنا أحد أفراد القبيلة المشتبه به في اغتيال عميد البلدية “محمد اشتيوي” إلى الجهات المختصة، والقبيلة لن تكون حاضنة لأي معتد أو مجرم، وستمارس دورها الاجتماعي في جميع القضايا دون استثناء.

هل أنتم مع رفع الغطاء الاجتماعي عن المتورطين بالجرائم؟

شاركونا رأيكم.