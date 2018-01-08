مقتل 8 من مسلحي خلية إرهابية في اشتباك مع الشرطة المصرية

العريش 08 يناير 2018(وال)- قتل اليوم الإثنين 8 مسلحين في واقعة تبادل إطلاق نار مع الشرطة المصرية.

وقع الحادث خلال عملية مداهمة خلية إرهابية لتنظيم “أنصار بيت المقدس” داخل أحد مساكن المنطقة الساحلية بحي الريسة غربي مدينة العريش بشمال سيناء.

وبحسب مصدر أمني إن المسلحين بادروا بإطلاق النار باتجاه القوات خلال المداهمة، وأسفر الحادث عن مصرع 8 مسلحين، كما تم ضبط أسلحة وذخائر وأحزمة ناسفة بحوزة عناصر الخلية الإرهابية وتم التحفظ علي جثث القتلى للتعرف علي هوياتهم.

يشار إلى أن القوات المصرية تنفذ حملة أمنية واسعة ضد المتشددين الذين يتحصنون في مناطق بشمال سيناء، واستهدفوا قوات الجيش والشرطة بعمليات إرهابية.(وال- العريش) س ع / ع م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال