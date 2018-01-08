حرس السواحل ينقذ 272 مهاجر قبالة ساحل القره بوللي

أنقذ جهاز حرس السواحل 272 مهاجر غير قانوني من جنسيات أفريقية مختلفة كانوا على متن قاربين مطاطيين قبالة سواحل القره بوللي.

وقال الناطق باسم القوات البحرية أيوب قاسم، في تصريح للرائد، الاثنين، إن دورية حرس السواحل أنقذت 272 مهاجر غير قانوني منهم 53 امرأة، و56 طفلا بينهم حالتا وفاة لامرأتين إحداهما حامل، وفق قوله.

وأضاف قاسم أن عملية الإنقاذ جرت على مرحلتين، مشيرًا إلى أن القارب الأول وجد بدون محرك على بعد 30 ميلا شمال ساحل القره بولي، والآخر وُجد متوقفاً؛ لعطل في المحرك على بعد 12 ميلا شمال المنطقة به شخصان متوفيان؛ بسبب ازدحامه وتكدس المهاجرين على بعضهم، حسب قوله.

وأفاد قاسم أن المساعدة الإنسانية والطبية قدمت للمهاجرين بحضور المنظمة الدولية للهجرة، والهيئة الطبية الدولية، مؤكدا تسليمهم إلى مركز إيواء طريق السكة، التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس.

واتهم قاسم المنظمات الدولية باستغلال معاناة المهاجرين للظهور شكليًا على وسائل الإعلام، منوها إلى أن ما تقدمه هذه المنظمات من مساعدات للمهاجرين لا يرقى إلى ما يمنح لهذه المنظمات من تمويل ودعم، حسب تعبيره.

ودعا قاسم إلى استبدال المنظمات بالهلال الأحمر الليبي للعمل على إنقاذ وإسعاف المهاجرين، حتى لا يزايد على عمل الليبيين أحد، ويقطف ثمرة جهد حرس السواحل الليبي، حسب تصريحه.

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