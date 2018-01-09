وفد الوفاق يزور تاورغاء لتجهيزها قبل عودة أهلها

المتوسط :

تفقد عدد من وزراء حكومة الوفاق ورؤساء شركات وهيئات عامة، في زيارة ميدانية إلى مدينة تاورغاء للوقوف على احتياجات المدينة قبيل موعد أهلها إليها في الأول من فبراير المقبل.

وأطلع الوفد على وضع المرافق التعليمية، والصحية، والبنية التحتية، بالإضافة إلى المنازل المتضررة، استعدادا لتهيئة المنطقة لعودة الأهالي.

وزار أعضاء الوفد قبل الوصول إلى تاورغاء، منطقة “طمينة” بمدينة مصراتة، حيث التقوا خلالها المسؤولين والمتضررين من الأهالي للنظر في احتياجاتهم.

وكان الوفد قد عقد اجتماعاً موسعاً فور وصوله إلى مدينة مصراتة مع مجلسي بلديتي مصراتة وتاورغاء ولجنة متابعة تنفيذ الإتفاق بين المدينتين، ناقشوا خلاله الخطوات العملية لتنفيذ الإتفاق والذي ينص على جبر الضرر وتعويض المتضررين من الطرفين وضمان العودة الآمنة لأهالي مدينة تاورغاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية