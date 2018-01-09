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الجالي : أنهينا كل الديون المتعلقة بعام 2017 بمركز طبرق الطبي

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد مدير مركز طبرق الطبى ” الدكتور فرج عبد الله الجالى ” فى تصريح لــــ ” بوابة أفريقيا الإخبارية ” بإنه تم إنهاء كل الديون المتعلقة بكل شركات ” النظافة ،  التغذية ،  القرطاسية ، و التذاكر المخصصة للأطباء و العناصر الطبية الأجنبية بالمركز ،و كل الديون المتعلقة بالتجهيزات الشاملة  ” و كل مايتعلق بديون عام 2017 الماضى تم سدادها وذلك لإول مرة  .

و تقدم الجالى بشكره و تقديره إلى الحكومة الليبية المؤقتة على تسهيل ميزانية الباب الثانى للمركز ، مطالباً الحكومة النظر فى ديون الأعوام السابقة وذلك لسدادها و إمكانية التخلص من كل الديون المتراكمة خلال السنوات الماضية على مركز طبرق الطبى  . 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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