الجالي : أنهينا كل الديون المتعلقة بعام 2017 بمركز طبرق الطبي

أكد مدير مركز طبرق الطبى ” الدكتور فرج عبد الله الجالى ” فى تصريح لــــ ” بوابة أفريقيا الإخبارية ” بإنه تم إنهاء كل الديون المتعلقة بكل شركات ” النظافة ، التغذية ، القرطاسية ، و التذاكر المخصصة للأطباء و العناصر الطبية الأجنبية بالمركز ،و كل الديون المتعلقة بالتجهيزات الشاملة ” و كل مايتعلق بديون عام 2017 الماضى تم سدادها وذلك لإول مرة .

و تقدم الجالى بشكره و تقديره إلى الحكومة الليبية المؤقتة على تسهيل ميزانية الباب الثانى للمركز ، مطالباً الحكومة النظر فى ديون الأعوام السابقة وذلك لسدادها و إمكانية التخلص من كل الديون المتراكمة خلال السنوات الماضية على مركز طبرق الطبى .

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