بلدية القرضة بوادي الشاطئ تناقش إطلاق حملة ثقافية اجتماعية للسلام

اجتمع عميد بلدية القرضة بوادي الشاطئ هشام الغناي مع أعضاء منتدى وادي الشاطئ للثقافة والفنون، بحضور عدد من مؤسسات المجتمع المدني، وعضو مجلس النواب الهادي الصغير، لمناقشة إطلاق قافلة ثقافية اجتماعية إنسانية، تحت شعار “على الخير يا هلنا .. نعم للحب والسلام والوئام” والتي طرحها المنتدى.

يذكر أن هدف هذه الحملة وضع جسر اجتماعي للتواصل والانسجام والتلاحم بين أبناء الوطن، والتعريف بالمناطق، وتسليط الضوء على تراث ومرافق وإدارات وبلديات المنطقة.

هذا وتتألف القافلة من المثقفين والأدباء والنشطاء والأعيان والحكماء، ومؤسسات المجتمع المدني، والخطباء والمشايخ والأطفال، لزيارة جميع مناطق وادي الشاطئ.

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