سفارة المجر تعلن فتح منح التأشيرات لليبيين ابتداءً من فبراير المقبل

استقبل عميد بلدية مصراتة الموقت، مصطفى كرواد، وبعض أعضاء المجلس البلدي صباح اليوم الثلاثاء سفير المجر في ليبيا بيلا مارتن، والوفد المرافق له، بمقر المجلس البلدي في زيارة عامة، لبحث عدد من المواضيع التي تهم مدينة مصراتة ودولة المجر، خاصة على المستوى التجاري والخدمات الصحية.

وعد سفير المجر في ليبيا بتعيين قنصل فخري بمدينة مصراتة، مؤكدًا سيتم فتح منح التأشيرات ابتداءً من شهر فبراير المقبل، من خلال السفارة المجرية بمدينة طرابلس.

وسمى المجلس البلدي مصراتة، في 19 ديسمبر الماضي، عضو المجلس مصطفى كرواد عميدًا لبلدية مصراتة خلفًا للعميد الراحل محمد إشتيوي الذي اغتاله مسلحون مجهولون مساء الأحد 17 ديسمبر.

وقال عميد المجلس البلدي مصراتة، مصطفى كرواد، لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء إنَّ أعضاء المجلس البلدي اتفقوا خلال لقاء جمعهم أمس الاثنين على تكليفه مهام عميد البلدية خلال الفترة المقبلة، إلى حين انتخاب عميد جديد من أعضاء المجلس البلدي.

عميد بلدية مصراتة الموقت مصطفى كرواد، وبعض أعضاء المجلس البلدي، يستقبلون سفير المجر في ليبيا بيلا مارتن. (الإنترنت).

عميد بلدية مصراتة الموقت مصطفى كرواد، وبعض أعضاء المجلس البلدي، يستقبلون سفير المجر في ليبيا بيلا مارتن. (الإنترنت).

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