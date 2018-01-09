الجبالي يتفقد محاور القتال في درنة

خاص/ المتوسط

قام آمر مجموعة عمليات عمر المختار كمال الجبالي بجولة ميدانية لتفقد محاور القتال بمدينة درنة.

وقال مصدر عسكري بالغرفة للمتوسط ان الجمالي وقف خلال الزيارة “على تطورات الاوضاغ العسكرية بالمدينة استعدادا لتحريرها من الجماعات الارهابية”.

وتجددت المناوشات بين قوات غرفة عمليات عمر المختار بمدينة درنة والجماعات الارهابية بالمدينة بمحوري الظهر الحمر والحيلة بمدينة درنة.

وكان آمر محور الظهر الحمر العميد، رمضان الحوتى ، اكد أن الجيش لايزال يقوم بالتجهيزات العسكرية اللازمة من أجل دحر العناصر الإرهابية. لافتا الى قرب حسم المعركة في الميدان و دحر الإرهابيين من المدينة

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