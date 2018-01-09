بالفيديو: سعوديون ينقذون «اللافي» في اللحظات الأخيرة بالتوقيع 3 مواسم

نجح نادي الشباب السعودي في إبرام التعاقد مع مهاجم منتخب ليبيا ونادي الأهلي طرابلس مؤيد اللافي لمدة ثلاثة مواسم، في صفقة لم يتم الإعلان عن المقابل المادي لها، وكادت الصفقة تفشل بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها نادي الشباب.

يأتي هذا قبل أن يتجاوز مسؤولو النادي السعودي الأزمة بالتعهد بتسديد 10 ملايين ريال خلال ساعات كرواتب للاعبين حتى يتسنى رفع الشكوى والسماح بتسجيل اللاعبين الجدد، وعلى رأسهم اللافي أحد أبرز المواهب الكروية الليبية والعربية.

وتقدمت العديد من الأندية بعروض من أجل ضم مؤيد، أبرزها من ناديي اتحاد العاصمة ومولودية الجزائريين، بالإضافة إلى ناديي الباطن والشباب السعوديين وعرض آخر سويسري قبل أن يختار اللاعب نادي الشباب.

وتألق اللافي بشكل كبير مع الأهلي طرابلس «الزعيم» في دوري أبطال أفريقيا، وكذلك مع منتخب ليبيا خلال التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2019.

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