«يُوسف جلالة»: أزمة نازحي تاورغاء أوشكت على الانتهاء

المتوسط:

قال يُوسف جلالة وزير شؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني، إنّ أزمة المهجرين من مدينة تاورغاء قاربت على الانتهاء، حيثُ بدأت خطوات الحل النهائي له على الأرض من خلال اجتماعات لجنة متابعة تنفيذ قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأضاف «جلالة» خلال تصريحات تليفزيونية، أنّ الاجتماعات تمت مع كافة «الوزارات» ذات العلاقة، ونتج عنها انتقال الجميع لمدينة مصراتة وزيارة منطقة طمينة المحاذية لمدينة تاورغاء ومن ثم الانتقال إلى الأخيرة.

وأشار «جلالة»، إلى أنّ الوزراء لديهم حماس كبير لإنجاز هذا الملف، كما أنّهم لبوا دعوة الزيارات ومعهم ممثلين عن الشركات العامة للكهرباء والمياه والصرف الصحي.

ولفت «جلالة»، إلى أن المساعدات وإعادة الإعمار تأتي بعد تهيئة مدينة تاورغاء لاستقبال أهلها في الأول من فبراير القادم، وهو تاريخ رمزي لبداية عودة الأهالي، حيث ستبدأ بعد هذا الموعد، المؤسسات الخدمية في إنشاء مبانيها وصيانة مدارسها ومستشفياتها وفتح طرقها بالكامل وإعادة البنية التحتية من كهرباء والمجاري وغيرها.

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