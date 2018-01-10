مجلس النواب الأميركي يصوت على قرار بشأن التظاهرات في إيران

اعتمد مجلس النواب الأميركي بشبه إجماع الثلاثاء قرارا يدعم التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها ايران في الاونة الأخيرة.

والنص الذي اقر بأغلبية 415 صوتا مقابل صوتين فقط، يؤكد دعم الكونغرس «للشعب الايراني المنخرط في تظاهرات مشروعة وسلمية ضد نظام قمعي وفاسد».

كما يؤكد النص أن الكونغرس «يدين الانتهاكات الخطرة لحقوق الانسان والانشطة المزعزعة للاستقرار التي يرتكبها النظام الايراني بحق الايرانيين».

كذلك فان النواب دعوا في قرارهم ادارة الرئيس دونالد ترامب الى فرض عقوبات على منتهكي حقوق الانسان في ايران.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس «إنه بدفاعنا عن الايرانيين نريد ان نوضح انهم ليسوا الهدف لعقوباتنا»، مشيراً إلى أن «العقوبات الاميركية تستهدف النظام الايراني القمعي والمزعزع للاستقرار وليس الشعب الايراني».

وقُــتل 21 شخصًا واعتُـقل الألاف منذ بدء التظاهرات في 28 ديسمبر الماضي، التي انطلقت احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة لتتحول إلى تظاهراتٍ ضد الحكومة وشهدت هجمات على مبان حكومية ومراكز للشرطة.

ويعيش المواطن الإيراني أوضاعًا معيشية صعبة بسبب الغلاء بشكل عام وارتفاع أسعار السلع الأساسية والبطالة المنتشرة بين الشباب، بينما يدعم النظام الحاكم الرئيس السوري بشار الأسد وعددًا من المنظمات والمجموعات المسلحة في لبنان واليمن بمئات الملايين من الدولارات وهو ما يثير غضب المواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط