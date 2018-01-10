«بن يونس» تبحث إعادة تنظيم مشروع طريق «امساعد- راس اجدير»

المتوسط:

للنظر في العمل على إعادة تنظيم المشروع إداريًا، التقت الدكتورة إيمان بن يونس وزيرة الدولة المفوض لشؤون هيكلة المؤسسات بديوان مجلس الوزراء رئيس لجنة إدارة مشروع متابعة الطريق السريع الجديد «امساعد – راس اجدير».

وأشارة الوزيرة إلى أنّ المشروع يقوم تنفيذاً لما ورد في المادة (9) من اتفاقية الصداقة والشراكة والتعاون المبرمة بين ليبيا وإيطاليا عام (2008) التي تم بناء عليها اعتماد المشروع والتزام الدولة الإيطالية بتوفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذه، إذ يعمل من خلال أربع مراحل على طول الشمال الليبي تبدأ من امساعد وتنتهي براس اجدير.

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