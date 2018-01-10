تحطم قارب مهاجرين غير شرعيين قبالة شاطئ الخمس

أعلن حرس السواحل الليبي، فقدان أكثر من 100 مهاجر غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة ساحل مدينة الخمس 100 كلم شرق العاصمة طرابلس عقب تحطم قاربهم، كما أعلن عن إنقاذ 279 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة شواطئ مدينة الزاوية.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية إنَّ الزورق «صبراتة» وصل مساء الثلاثاء، إلى قاعدة طرابلس البحرية في أبي ستة، بعد عملية إنقاذ 17 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن القارب نفسه.

ولفت مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية إلى أنَّ عناصر حرس السواحل قطاع طرابلس عملوا لمدة 12 ساعة متواصلة من أجل إتمام عمليات الإنقاذ.

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