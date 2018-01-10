"محلي تاورغاء" يكلف مكاتب استشارية بحصر المنازل المدمرة

شرع المجلس المحلي تاورغاء وقطاع الإسكان والمرافق بالمدينة، اليوم الأربعاء؛ بإجراءات حصر أصحاب المنازل المدمرة في المدينة تمهيدا لتعويضهم وفق الاتفاق الموقع مع مدينة مصراتة.

وعقد رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك اليوم الأربعاء، اجتماعا بطرابلس بهذا الخصوص مع رئيس مكتب الاسكان والمرافق بتاورغاء فتحي العماري ورئيس اللجنة المركزية لحصر الأضرار عبدالله اللبيدي .

وأكد المجتمعون على سرعة البدء في إعداد كشوفات بأصحاب المنازل والعقارات بتاورغاء، من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية.

وطالب المجلس المحلي المواطنين من نازحي تاورغاء الذين يملكون عقارات في المدينة بالتواصل مع اللجنة المختصة بحصر الأضرار بشأن استكمال ملفاتهم بهذا الخصوص.

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