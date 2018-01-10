«أنوار ليبيا» تصل ميناء البريقة محملة بـ25 ألف طن وقود

وصلت ناقلة النفط «أنوار ليبيا» إلى ميناء البريقة النفطي بطبرق فجر اليوم الأربعاء، محملة بحوالي 25 ألف طن من الوقود.

وقال المسؤول الإعلامي بالشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ البحري بطبرق، محمد أمنيسي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن «ناقلة النفط أنوار ليبيا دخلت ميناء البريقة النفطي فجر الأربعاء محملة بـ25 ألف طن من مادة البنزين 95، حيث ستقوم الناقلة بتفريغ خمسة آلاف طن منها، والباقي سيتم تفريغها في ميناء طرابلس».

وأضاف أمنيسي، أن منطقة طبرق شهدت الأيام الماضية إشاعات بنقص في كمية الوقود، مما سبب زحامًا كبيرًا بالقرب من محطات الوقود العاملة في طبرق، إلا أنه أكد أن الكمية متوافرة والسبب هو تأخر دخول ناقلة الوقود بسبب سوء الأحوال المناخية بالمدينة.

والشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ البحري هي «المسؤولة» عن إدخال ناقلات النفط المحملة بالبترول والوقود والديزل والغاز من وإلى الموانئ النفطية في ليبيا.

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