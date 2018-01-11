اتحاد عمال البريقة لتسويق النفط يطالب بتحسين خدمات التأمين الصحي

عقد اتحاد مستخدمس شركة البريقة لتسويق النفط اليوم اجتماعا ببنغازي حيث ناقشو عددا من الموضوعات ومنها تحسين خدمات صندوق التأمين الصحي ، و أعتماد لائحة الملابس الجديدة من حيث الجودة وما يتناسب مع كل بيئة عمل والتعاقد مع شركات متخصصة ، و تفعيل لوائح الشركة.

تطرق رئيس الاتحاد لاعتماد النظام الأساسي الجديد للشركة والذي يقر للشركة تملك محطات الوقود وأسطول نقل بري وإنشاء مصانع خلط الزيوت وتصنيع أسطوانات الغاز والدخول في شركات مثل المصافي ما يسهُم بالرفع من كفاءة الشركة ووضعها بمصاف الشركات العالمية وتحسين الظروف المالية.

وخلال النقاش طالب المستخدمون بتحسين مستوى أداء صندوق التأمين الصحي بخصوص التعاقد مع جهات لا يتلقى منهم مستخدم الشركة الأهتمام وعدم الأبلاغ عن فتح التعامل أو قفل هذه الجهات و الأهتمام بالمستخدمين بتوفير السيولة وخاصةً السائقين و المطالبة بأختيار رئاسة أتحاد جديد .

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