محلي تاورغاء ينسق مع "بني وليد" تمهيدا لعودة النازحين

أدى شيوخ وأعضاء المجلس المحلي تاورغاء زيارة لمدينة بني وليد ، وذلك لمناقشة كيفية مساعدة أهالي تاورغاء في تأمين وتسهيل وصولهم إلى مدينتهم عبر الحدود الإدارية لمدينة بني وليد من المنطقة الغربية والجنوبية والوسطي .

وكان في استقبال الوفد التاورغي رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفله ورئيس المجلس المحلي بني وليد ، وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل ورفله ، ومنظمات المجتمع المدني.

واكد المجلس المحلي بني وليد على أنه سيتم تشكيل لجنة من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفله ، والمجلس المحلي ، والمجتمع المدني لتوفير سيارات إسعاف ، ومياه للشرب ، وبعض المساعدات لتسهيل عملية العودة.

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