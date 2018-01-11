اخبار ليبيا الان

محلي تاورغاء ينسق مع "بني وليد" تمهيدا لعودة النازحين

تم النشر منذُ 2 ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أدى شيوخ وأعضاء المجلس المحلي  تاورغاء زيارة  لمدينة  بني وليد ، وذلك لمناقشة كيفية مساعدة أهالي  تاورغاء  في تأمين وتسهيل وصولهم إلى مدينتهم  عبر الحدود الإدارية لمدينة  بني وليد  من المنطقة الغربية والجنوبية والوسطي .

وكان في استقبال الوفد التاورغي  رئيس  المجلس الاجتماعي لقبائل ورفله  ورئيس  المجلس المحلي  بني وليد ، وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل ورفله ، ومنظمات المجتمع المدني.

 واكد المجلس المحلي بني وليد على أنه سيتم تشكيل لجنة من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفله ، والمجلس المحلي ، والمجتمع المدني لتوفير سيارات إسعاف ، ومياه للشرب ، وبعض المساعدات لتسهيل عملية العودة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك