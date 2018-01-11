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ندوة علمية حول السياحة وتأثيرها على المواقع الاثرية في ليبيا

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اقيمت اليوم  بجامعة عمر المختار  ندوة  حول السياحة وتأثيرها على المواقع الاثرية في ليبيا،وذلك ضمن  نشاطات الهيئة العامة للسياحة بالحكومة المؤقتة.

وخلال الندوة قدم  اكاديميون ليبيون خمسة اوراق علمية ، حيث  قدم د احمد عيسي فرج ورقة بعنوان  تاثير السياحة علي موقع التراث العالمي قوريني  وقدم ا. محمد التواتي بوشاح  ورقة عن  حفريات جامعة عمر المختار في موقع بالاغراي  وقدم  د . سعد بوحجر ورقة عن  المواقع الاثرية في الصحراء الليبية  وقدم د. خالد بن عمور ورقة عن  السياحة المستدامة بمدينة سوسة  .

واختتمت الاوراق بورقة  ا. خالد الهدار  بورقة بعنوان  حتى تؤدي المتاحف دورها في السياحة الثقافية .

يذكر أن الندوة كانت ضمن الموسم الثقافي للهيئة  2018-2017 .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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