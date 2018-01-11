حفتر يكلف ” العريبي” رئيسا لمكتب شؤون المرأة بالقيادة العامة

المتوسط :

أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، قرارا بتعيين العميد “نعيمة سعيد محمد العريبي” لرئاسة مكتب شؤون المرأة بالقيادة العامة.

و أشار البيان بأن العريبي مخولة بالاهتمام بقضايا أمهات وزوجات وبنات الشهداء والجرحى والمفقودين بالقوات المسلحة وذلك بعد التنسيق مع هيئة أسر الشهداء والجرحى والمفقودين و الجهات ذات الاختصاص في كل ما يخص شؤون المرأة

و أوضح البيان ، على عزم القيادة العامة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة حول مختلف القضايا التي تخصُّ أمهات وزوجات وبنات الشهداء والجرحى والمفقودين.

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