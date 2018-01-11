ضبط 3 مصريات يمارسن الدعارة مع ليبيين بشحات

تمكن عناصر قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن شحات من ضبط 3 سيدات مصريات يمارسن الدعارة بإحدى الاستراحات في ضواحي شحات.

وقال المكتب الإعلامي لمديرية أمن شحات «إن عناصر قسم البحث الجنائي في شحات تمكنوا عبر مداهمة إحدى الاستراحات في ضواحي المدينة من ضبط ثلاث أشخاص مع ثلاث سيدات مصريات دخلن الدولة الليبية بطريقة غير شرعية واحدة منهن في حالة سكر واضح، ويمارسون الدعارة».

وأوضح المكتب الإعلامي أن عملية المداهمة تمت على تمام الساعة الواحدة من ظهر أمس الأربعاء بالتنسيق مع النيابة العامة شحات،لافتاً إلى أنه بعد عملية التفتيش ضبط بحوزتهم على «مواد مخدرة وخمور ومبلغ مالي».

وأشار إلى أنه من خلال التحقيق مع السيدات تبين بأنهن يمارسن الدعارة منذ فترة طويلة مقابل مبالغ مالية، وذكر بعد إستكمال التحقيقات تم إحالة القضية إلى النيابة العامة من حيث للإختصاص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط