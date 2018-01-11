جامعة عمر المختار تناقش تأثير السياحة على المواقع الأثرية

المتوسط:

أقيمت، أمس الأربعاء، في جامعة عمر المختار، ضمن نشاطات الهيئة العامة للسياحة بالحكومة المؤقتة، ندوة حول السياحة وتأثيرها على المواقع الأثرية في ليبيا.

وخلال الندوة قدم أكاديميون ليبيون 5 أوراق علمية، حيث قدم د أحمد عيسي فرج ورقة بعنوان “تاثير السياحة علي موقع التراث العالمي قوريني”، وقدم أ. محمد التواتي بوشاح ورقة عن “حفريات جامعة عمر المختار في موقع بالاغراي”، وقدم د. سعد بوحجر ورقة عن “المواقع الأثرية في الصحراء الليبية”، وقدم د. خالد بن عمور ورقة عن “السياحة المستدامة بمدينة سوسة”.

كما قدم أ. خالد الهدار ورقة تحت عنوان “حتى تؤدي المتاحف دورها في السياحة الثقافية” .

يذكر أن الندوة كانت ضمن الموسم الثقافي للهيئة 2018-2017 .

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