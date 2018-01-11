حصول شركة القابضة للاتصالات على حكم قضائي

رفضت محكمة طرابلس الدعوى المرفوعة على شركة القابضة للاتصالات.

وقال الحكم الصادر عن محكمة طرابلس إن الحكم جاء بعدم قبول الاشكال لرفعه قبل الاوان وقد جاء في اسباب الحكم. أن اجراءات التنفيذ لم تبدا في مواجهة المستشكلين في هذه الدعوى وإن رفع الاشكال قبل موعد للتنفيذ والبدء الفعلي للتنفيذ بعد انتهاء مهلة التكليف بالوفاء يعتبر رفع قبل اوانه.

وأضافت المحكمة أن الحكم الصادر في الاستشكال ان لم يكن صدر لصالح الجهات العامة فانه لم يصدر لصالح المستشكل ضده السيد عادل رجب مركوس خاصة وأن هناك تظلم منظور أمام الدائرة الثانية لمحكمة استئناف طرابلس

وأكدت المحكمة أنه تعذر تنفيذ الامر رقم 421-2017 الصادر عن محكمة جنوب طرابلس الابتدائية الى حين الفصل فيه من محكمة الاستئناف.

وتحصلت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة برئاسة عادل مركوس على حكم من محكمة جنوب طرابلس الابتدائية يقضي بشطب القيد التجاري للشركة الذي أجراه رئيس مجلس الرئاسي و وزير الاقتصاد فى حكومته.

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