بالصور.. جامعة عمر المختار تجري حصراً لأجهزة المعامل المدرسية

المتوسط:

تشكلت، أمس الأربعاء، لجنة من قبل الدكتور عبدالمطلوب أحمد بوفروة، رئيس جامعة عمر المختار، تكونت من: الدكتور الفيتوري البوسيفي عميد كلية الأسنان، والدكتور عبد الكريم محمد العريضة رئيس قسم الميكانيكا بكلية الهندسة، والأستاذ عبدالجليل محمد حمد مدير المخازن العلمية بالجامعة، والأستاذ صالح مؤمن بوفروة مدير المخازن الكيميائية بالجامعة”، وذلك لحصر ومعاينة حالة المواد والأجهزة في المعامل المدرسية.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين جامعة عمر المختار وقطاع التعليم الاساسي والمتوسط.

وبدأت اللجنة في مباشرة عملها لحصر المعدات والأجهزة والزجاجيات والمواد الكيميائية في المعامل المدرسية (العلمية والهندسية) في المدارس المتوسطة والثانويات التخصصية.

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