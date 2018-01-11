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بلدية بنغازي تفتتح مسارات وطرق بوسط البلاد

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 11 يناير 2018 (وال)- أنجزت بلدية بنغازي فتح مسارات وطرق  بمنطقة وسط البلاد، بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية، والقوات الخاصة الصاعقة، وغرفة عمليات الطوارئ بالبلدية .

هذا وقد شهدت بلدية بنغازي عودة الحياة لشوارعها وأحيائها وأزقتها، التي أغلقت لأكثر من ثلاث سنوات نتيجة الحرب ضد الإرهاب، قبل تحريرها من التنظيمات الإرهابية .

وعادت منطقة كورنيش بنغازي كمتنفس لأهالي بنغازي، بعد فتح أبواب المحال التجارية بمنطقة “سوق الحشيش”، وازدحام حركة السير ببعض الطرق .

والجدير بالذكر، إن منطقة وسط البلاد تُعد المركز والروح النابض لمدينة بنغازي، لما تحمله من موروث ثقافي ونسيج اجتماعي مترابط ضارب بجذوره في أعماق المدينة . (وال- بنغازي) س ش/ ر ت

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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