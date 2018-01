اسويطي لـ218: رصد “مُفخختين”.. ومخاوف من “ثأر داعش” 

218TV|مراسلون

قال رئيس لجنة تفعيل الأجهزة الأمنية في سرت، الزروق اسويطي، إن أفراد حماية بوابة أبو قرين أوقفوا صباح اليوم سيارة سوداء اللون نوع jeep وتحتوي على 13 قذيفة نوع هاون يستقلها سائق ليبي تم إيقافه والقبض عليه من قبل أفراد حماية البوابة بعد أن حاول الهرب.

وأضاف اسويطي خلال حديثه لقناة 218 أن السائق اعترف خلال التحقيق بأن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي كانوا قد قبضوا عليه في منطقة وادي مراح، وقد جاءت السيارة من طريق القداحية جنوبي أبو قرين وهي الطريق المؤدية إلى مناطق الجنوب الليبي.

وعثر أفراد الحماية على هاتف يُستخدم لتفجير المُفخخات عن بعد، حيث قامت سرية الهندسة العسكرية بإغلاقه خشية أن يقوم التنظيم الإرهابي بتفجير السيارة بعد وصولها للهدف.

وقال رئيس لجنة تفعيل الأجهزة الأمنية في سرت أن عناصر الأمن تقوم حالياً بعمليات البحث على سيارة أخرى يُشتبه باحتوائها على أسلحة معدّة للتفجير، مُتحفّظاً خلال حديثه على نوع السيارة لأسباب أمنية.

وحذر الزروق من أن يكون عناصر داعش الإرهابي قد بدأوا بالتجمع في وادي زمزم تحضراً للقيام بأعمال إرهابية في العاصمة ومدن ليبية أخرى ثأراً لهزيمته القوية في مدينة سرت بهدف إرسال رسالة للدولة الليبية والعالم الخارجي بأن إرهابه لا يزال قوياً وأنه قادر على ضرب أهداف داخل ليبيا.

وطالب اسويطي المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه قضايا الإرهاب في ليبيا وضرورة مكافحتها.

