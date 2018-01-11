«اجتماعي تاورغاء» يحدد الأول من فبراير موعدًا للعودة الطوعية لنازحي المدينة

أعلن المجلس الاجتماعي لقبيلة تاورغاء، الأول من فبراير المقبل، موعدًا للعودة الطوعية لأهالي تاورغاء إلى المدينة.

وقال عضو جمعية السلام الخيرية حاتم التويجر، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن وفدًا من تاورغاء زار مدينة بني وليد للاطلاع على نازحي تاورغاء هناك.

كان في استقبال الوفد أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة والمجلس المحلي بني وليد ورئيس وأعضاء جمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية.

وأوضح التويجر، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للعودة الطوعية يوم 2018/2/1، ومرافقة العائلات التي ستمر عبر مدينة بني وليد بطلب من أعيان ومشايخ تاورغاء.

وأضاف التويجر، أنه تم صباح اليوم التواصل مع اللجنة المركزية لعودة أهالي تاورغاء لتسهيل كافة الصعوبات.

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