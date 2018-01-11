السفير الإيطالي يقدم هدية لقسم اللغة الإيطالية بجامعة طرابلس

قدم السفير الإيطالي لدى ليبيا السيد ” جوزيبي بيروني ” إلى رئيس جامعة طرابلس الدكتور ” نبيل النطاح ” مجموعة من الكتب باللغة الإيطالية مهداة إلى قسم اللغة الإيطالية بالجامعة كنواة لمكتبة علمية وثقافية تساعد الطلاب على النهل من معين هذه اللغة واتقانها .



وقد أقيم بهذه المناسبة احتفالية بمقر رئاسة الجامعة قبيل ظهر اليوم الخميس حضرها الدكتور ” مبروك فارس ” وكيل الجامعة للشؤون العلمية والدكتور ” عماد بنور ” مدير التعاون الدولى بالجامعة والدكتور ” طلال الزرقاني ” وكيل كلية اللغات ، والدكتورة ” هدى تامر ” رئيس قسم اللغة الإيطالية بالجامعة والدكتور ” حسين العجيلي ” مديرقسم اللغات ، ورئيس اتحاد طلبة جامعة طرابلس ، وعدد من طلبة وطالبات قسم اللغة الإيطالية ..

كما حضرها من الجانب الإيطالي المستشارة ” ماريكا تشيكوي ” .

وقد شملت هذه الكتب عدد من المراجع والمعاجم والقصص والروايات من الأدب الإيطالي .

وقدمت الدكتورة ” هدى تامر ” رئيس قسم اللغة الإيطالية بجامعة طرابلس خلال هذه الاحتفالية هدية للسفير الإيطالي ” جوزيبي بيروني ” هي عبارة عن ” شريط مرئي وثائقي ” مترجم من اللغة الإيطالية إلى اللغة العربية أعده طلاب قسم اللغة الإيطالية بالجامعة .. كما قدم رئيس جامعة طرابلس هدية رمزية للسفير الإيطالي .

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