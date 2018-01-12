تحالف القوى الوطنية : هذه شروطنا للمشاركة في الانتخابات المرتقبة

المتوسط:

أكدت الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية ، خلال بيان لها ، مشاركتها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة.

وقالت الهيئة العليا ، أنها ستشارك في الانتخابات “متى توفرت البيئة السليمة والشروط الأمنية والسياسية والتشريعية التي تضمن إقامتها والقبول بنتائجها وإصدار قوانين انتخابية غير معيبة وفق معايير تضمن مقاعد بنسبة جيدة للأحزاب”.

و قررت الهيئة العليا “إقرار النظام الأساسي والتعديلات المقترحة عليه والمصادقة على اللائحة الداخلية التنظيمية و برنامج الأمانة العامة والموازنة التقديرية”.

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