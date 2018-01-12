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تحالف القوى الوطنية : هذه شروطنا للمشاركة في الانتخابات المرتقبة

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

يناير 11, 2018 , 9:25 م

يناير 11, 2018 , 9:11 م

يناير 11, 2018 , 9:05 م

المتوسط:

أكدت الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية ، خلال بيان لها ، مشاركتها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة.
وقالت الهيئة العليا ، أنها ستشارك في الانتخابات “متى توفرت البيئة السليمة والشروط الأمنية والسياسية والتشريعية التي تضمن إقامتها والقبول بنتائجها وإصدار قوانين انتخابية غير معيبة وفق معايير تضمن مقاعد بنسبة جيدة للأحزاب”.
و قررت الهيئة العليا “إقرار النظام الأساسي والتعديلات المقترحة عليه والمصادقة على اللائحة الداخلية التنظيمية و برنامج الأمانة العامة والموازنة التقديرية”.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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