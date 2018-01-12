إختتام الإسبوع العلمى لطلبة الطب والأطباء بمركز و جامعة طبرق

أختتم صباح الخميس بمركز طبرق الطبى فعاليات الأسبوع العلمى المكثف لأطباء قسم جراحة المسالك البولية ، والأطباء المنخرطين بدبلومة الجراحة العامة بمركز طبرق الطبى ، وطلبه طب خامسه بكلية الطب البشرى جامعة طبرق .

وأوضح رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمركز و جامعة طبرق المكلف ” الدكتور غريب مراجع غريب ” بإن البرنامج كان شاملا محاضرات لإطباء الدبلومة ، ومحاضرات لطلبة الكلية من حيث الجانب النظرى و والتدريب السريرى للمشاركين .

و أكد غريب بإن هذا البرنامج العلمى و الذى ينبثق من الجانب التعليمى من مركز و جامعة طبرق يهدف إلى تطوير الكوادر الطبية و المنخرطة فى أقسام الجراحة ببرنامج الدبلومة ،و ذلك بتدريب و مشاركة أساتذة زوار من كلية الطب بجامعة بنغازي .

هذا و قد شارك بهذا الأسبوع من تدريب و القاء محاضرات أساتذة من كليات طب بشرى من جامعات ليبيا منهم ” الأستاذ دكتور أمين عصمان برفسور فى جراحة المسالك البولية ، الدكتور طارق الضراط إستشارى جراحة المسالك البولية ” .

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