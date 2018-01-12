بيان هام للحكومة المؤقتة حول دعم تركيا للإرهاب في ليبيا

المتوسط:

أدانت الحكومة الليبية المؤقتة، خلال بيان لها ، اليوم الجمعة ، ما وصفته بــ” المحاولات التركية الإجرامية والجبانة التي ما انفكت تحاول تقويض الاستقرار في بلادنا وعدم صدق نواياها المعلنة في دعم العملية السياسية والاستقرار في ليبيا”.

وأضافت الحكومة الليبية المؤقتة، ” أنه تبيين بما لا يدع مجالا للشك وتحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي العمل الإجرامي الذي حاولت تركيا من خلاله إرسال نحو 29 حاوية لمواد متفجرة تستخدم في صناعة القنابل والمفخخات لتنفيذ عمليات إرهابية”.

وأوضحت ، ” لقد أعلن خفر السواحل اليوناني -الأربعاء- أن السفينة التركية التي تم اعتراضها في جزيرة كريت كانت محملة بالمواد المتفجرة وأنها كانت في طريقها إلى ليبيا، وهو دليل قطعي على أن تركيا دولة داعمة للإرهاب بشتى أنواعه وصنوفه”.

وأكملت الحكومة المؤقتة ، ” إننا نحيي الحكومة اليونانية على موقفها المؤازر لبلادنا والمناهض لمخططات قوى الشر في العالم أجمع وفي الشرق الأوسط على وجه الخصوص”.

وطالبت الحكومة المؤقتة ، الأمم المتحدة،والمجتمع الدولي تحديد موقفها من هذا الدعم التركي الصارخ للإرهاب في بلادنا ونطالب باتخاذ خطوات حاسمة وملموسة من أجل وضع حد للانتهاكات التركية للأمن القومي الليبي.

وأضافت ، إن هذا الانتهاك الصارخ رغم فشله نعلم أنه موجه لإفساد العملية الانتخابية المقبلة وتقويض جهود الأمم المتحدة في الوصول إلى اتفاق حقيقي، ونطالب مجلس النواب الليبي اللجوء للقضاء الدولي بالتعاون مع أصدقائنا اليونانيين للوصول إلى من يقف خلف هذه الشبكات الإرهابية في تركيا وما تسببت فيه في بلداننا التي عانت ويلات الإرهاب.

وأشارت الحكومة المؤقتة إلى ، إن هذه العملية تعد جريمة حرب وانتهاك صارخ للقرارات الأممية التي منعت حتى تسليح جيشنا الذي يواجه الإرهاب ودحره لوحده، لكننا نؤكد ثقتنا فيه وفي أمننا بمنع أية اختراقات قد تطرأ لا قدر الله.

وأكدت الحكومة المؤقتة ، أن تصريحاتها السابقة حيال دعم تركيا للإرهاب ليست محض افتراء، وإنما بنيت على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد تورط هذه الدولة في تقويض جهود محاربة الإرهاب، وإعادة الاستقرار لبلادنا ، لكنهم لم ولن يفلحوا.

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