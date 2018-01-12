الإفراج عن مدير مستشفى الوحدة بدرنة وليد الطرابلسي

أكد مدير إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالمؤقتة معتز الطرابلسى ، في تصريح خاص ‘لبوابة افريقيا الاخبارية’ ،فجر الجمعة ، اطلاق سراح مدير عام مستشفي الوحدة المركزي التعليمي درنه وليد الطرابلسي ،وهو في صحة جيدة.

وكان وليد الطرابلسي اختطف من قبل مجهولين الاثنين الماضي ،فيما استنكرت إدارة مستشفى الوحدة عملية تواصل عمليات الاختطاف و استهداف للكوادر الطبيبة ،مؤكدة أن مثل هذه الحوادل سينعكس سلبا على القطاع الصحي في درنة، مطالبة بعدم التعرض للأطقم الطبية، والمرافق الصحية، كما ناشدت الوزارة مشايخ وأعيان المدينة، ومؤسسات المجتمع المدني العمل على إطلاق سراح الطرابلسي.

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