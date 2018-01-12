الجيش الليبي : تركيا خلف واقعة السفينة “أندروميدا”

المتوسط:

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، “أن واقعة السفينة «أندروميدا» المحملة بشحنة من المواد المتفجرة، التي جرى ضبطها من قبل خفر السواحل اليونانية وهي في طريقها إلى ليبيا ومتوجهة إلى ميناء مصراتة جريمة حرب تقف خلفها تركيا”.

وأكملت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ، خلال بيان لها، ” أن البعثة الأممية ومجلس الأمن والاتحاد الأوربي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية عليها اعتبار الواقعة «جريمة حرب تقف خلفها تركيا وكل من هو خلف السفينة».

و قالت القيادة العامة هذا الواقعة ، أنها تؤكد على موقفها المعلن مسبقاً حول دور تركيا المشبوه في دعم الإرهاب بليبيا ودول المنطقة مطالبة اليونان باطلاعها على التحقيقات وتفاصيلها وذلك حرصاً منها على الأمن الدولي والإقليمي ومحاربة الإرهاب على كافة الأصعدة».

وأكدت القيادة العامة متابعتها بـ«اهتمام بالغ مجريات التحقيق حول السفينة التركية المضبوطة فى اليونان بحمولة 29 حاوية من المتفجرات».

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