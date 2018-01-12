قزيط يدعو المجلس الرئاسي إلى سرعة التحقيق في شحنة المواد الممنوعة التي أوقفتها دولة اليونان

دعا عضو مجلس الدولة ابوالقاسم قزيط المجلس الرئاسي إلى سرعة التحقيق في شحنة المواد الممنوعة التي أوقفتها دولة اليونان ، مطالبا إياه بالتواصل مع البعثة الاممية وكافة الأطراف الدولية التي يقع على عاتقها تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن حظر توريد السلاح وما في حكمه إلى ليبيا وإعلان موقفه من الحادثة.

كما طالب البعثة الدولية والدول دائمة العضوية إيضاح ما حدث ووقف كل الأعمال المهددة للسلم الأهلي والمزعزعة لاستقرار البلاد الذي تقوم به بعض الدول الاقليمية.

ودعا قزيط السلطات المحلية بتحقيق سريع حول وجود مستقبلين للحمولة في مصراتة ، وإيقاف أي أشخاص أو جهات يثبت تورطها في أعمال منافية للقانون أو متورطة في دعم الإرهاب.

واشار قزيط الى أن هذا الحادث يثبت أن ليبيا في قلب الصراع الدولي ، وأن كثيرا من الدول لا تلتزم بالقرارات الاممية حول ليبيا كما أنها تعمق الصراع فيها.

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