نيجيريا تضبط مهربيْن اثنين بين مهاجرين عائدين من ليبيا

أفادت جريدة «فانجارد» النيجيرية، اليوم الجمعة، أن الوكالة الوطنية لمكافحة تهريب البشر ألقت القبض على شخصين يُشتبه في أنهما مهربان من بين مهاجرين نيجيريين عائدين من ليبيا.

وقالت المديرة العامة للوكالة، جولي أوكا دونلي، أثناء إعلانها القبض على المهربيْن أمس الخميس في العاصمة أبوجا، إن المشتبه بهما وأحدهما امرأة يخضعان الآن للتحقيق حيث جرى نقل المهربة إلى مقر قيادة الوكالة في مدينة لاغوس لاستجوابها.

وأوضحت أن الوكالة بدأت تنفيذ خطةٍ للقبض على المتورطين في تهريب النيجيريين والاتجار بهم، مضيفةً أنهم سيقدَمون للمحاكمة بناءً على النتائج التي تتوصل إليها التحقيقات.

وبدأت نيجيريا السبت الماضي أكبر عمليات إجلاء لمواطنيها العالقين في ليبيا بعد محاولات فاشلة لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا. وقال وزير الخارجية النيجيري إن رحلاتٍ جوية ستنقل آلاف النيجيريين الراغبين في العودة من ليبيا.

وكان خبراء أمنيون نيجيريون حذروا الأسبوع الماضي من ضرورة التحقق من هوية العائدين من ليبيا قبل اطلاق سراحهم وإعادة توطينهم في نيجيريا مرة أخرى.

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