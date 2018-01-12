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البرلمان يطالب ب”تحقيق دولي عاجل” مع “قتلة الليبيين”

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

218TV|رصد إخباري

ندّد مجلس النواب في بيان أصدره اليوم الجمعة محاولة قتل الليبيين، وتدمير ليبيا عبر تزويــد الجماعــات الإرهابـــية المتطرفـــة بكمية كبيـرة من المـــواد المتفجرة كفيلة بتدمـير وإبـادة مدينة بأكملها عبر السفينـة “أندروميــدا” التي اعترضـتها السلطــات اليونانيــة قادمة من الموانئ التركية، ومتجهة إلى ليبيا.

وفي البيان ذاته قال البرلمان إن ضبط السفينة المُحمّلة بالمواد المُتفجّرة يعد انتهـاكا صارخا للمواثيق الدولية، ولقرارات مجلس الأمن الدولــي، ودعمـاً للجماعـات الإرهابيــة التـي تحارب الشعــب الليــبي، مطالبا بعثـة الأمـم المُتحـدة للدعــم في ليـبـيا ومجلـس الأمــن الدولــي والاتحــاد الأوربـي والاتحــاد الأفريقـي وجامعـة الـدول العربيــة وكافـة المؤسســــات الحقوقية بتحقيق دولي عاجــل في هذه الحادثة الخطيرة والكشف عمن يقف وراءها من داعمي الجماعات المتطرفة وأعداء الشعب الليبي والإنسانية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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