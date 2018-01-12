قايد السبسي وجيفري فيلتمان يبحثان الملف الليبي

قالت رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ لها إن الرئيس الباجي قايد السبسي، التقى اليوم الجمعة بقصر قرطاج بالعاصمة، جيفري فيلتمان، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، مرفوقا بالدكتور غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.

ونوّه جيفري فيلتمان “بالجهود التي تقوم بها تونس لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا وإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة فيها وأثنى على دعم تونس القوي لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا وتوفير الظروف المناسبة لها للاضطلاع بمهامها بما مكّنها من تحقيق تقدّم إيجابي في تنفيذ خطتها لإيجاد حلّ سياسي… وتهيئة الشروط الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية”.

وأضاف البلاغ أن رئيس الجمهورية أكد على “مواقف تونس الثابتة الداعمة للشعب الليبي وحرصها على إعادة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق ومساعدته على التغلب على الأوضاع الصعبة التي يعيشها وتشجيع الحوار بين مختلف مكوناته لإيجاد حل سياسي للأزمة القائمة وبناء دولته ومؤسساته”.

وعبر الباجي قايد السبسي عن “التزام تونس بمواصلة دعم الحلّ السياسي في ليبيا ومساندتها لجهود الأمم المتحدة ولخطة مبعوثها الأممي واستعدادها لمزيد التعاون والتشاور مع بعثة الأمم المتحدة للتقدم بعملية التسوية السياسية، مشدّدا على الدور المركزي لمنظمة الأمم المتحدة في هذه العملية وللدور الهام لدول الجوار وخاصة تونس والجزائر ومصر في الدفع بالعملية السياسية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية