«السراج» يُهنئ الشعب الليبي بِمناسبة حلول السنة الأمازيغية

المتوسط:

بِمناسبة حُلول السنة الأمازيغية الجديدة، تقدّم فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إلى الشعب الليبي بأحر التهاني وأطيب التمنيات.

وهنّأ «السراج»، الشعب الليبي كافة، والأمازيغ منه على وجه الخصوص، قائلاً: «إنّنا جميعًا نَسعد بهذه المناسبة، فـ الحضارة والهوية الليبية تَستندُ على روافد عربية وأمازيغية وإسلامية».

ولفت «السراج» إلى أن: «جميع مُكونات الوطن نسيجٌ مُتماسك ومتجانس يَرتبط بِروابط المحبة.. ويُثريه التنوع الثقافي.. ويَغتني من تراث ومخزون معرفي عميق ومُتعدد وشاسع».

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