المنطقة الحرة مصراتة: إدارة الميناء استلمت اشعار تاريخ وصول السفينة «أندروميدا»

كشفت المنطقة الحرة بمدينة مصراتة أن إدارة الميناء والجهات ذات العلاقة استلمت اشعار للتاريخ المتوقع لوصول السفينة «أندروميدا» التي جرى ضبطها في اليونان «دون تضمنه لأي تفاصيل»، مشيرة إلى أن هذا إجراء معمول به و«لايترتب أي التزام على ميناء الوصول وفقًا للتشرعات البحرية».

وأوضحت المنطقة الحرة بمصراتة في بيانًا أصدرته أن الميناء يعمل وفق منظومة متكاملة من كافة النواحي الأمنية والقانونية ووفق القوانين البحرية والجمركية، مؤكدة على أن السفينة «لم تدخل الميناء وإطلاقًا ولم تستقبل من قبل أطقم الميناء».

وخاطبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، خارجيتي تركيا واليونان للتحقق من أخبارٍ حول توجه السفينة التي أوقفت في اليونان وعلى متنها حاويات محمّلة بموادّ متفجرة بعد مغادرتها أحد الموانئ التركية إلى ليبيا.

واعتبرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أمس الخميس واقعة السفينة «أندروميدا» المحملة بشحنة من المواد المتفجرة، التي جرى ضبطها من قبل خفر السواحل اليونانية وهي في طريقها إلى «ليبيا ومتوجهة إلى ميناء مصراتة جريمة حرب تقف خلفها تركيا».

من جانبها أكدت السفارة التركية في طرابلس أن السفينة التي أوقفت في اليونان وعلى متنها حاويات محمّلة بموادّ متفجرة «لم تكن في طريقها إلى ليبيا عند مغادرتها من تركيا»، مشيرة إلى أن المواد كانت «مصدرة إلى دولة اثيوبيا».

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