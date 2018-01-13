السراج يدين الاعتداء على منزل وزير الدفاع غرب طرابلس

دان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ، الهجوم الذي تعرض له منزل المفوض بمهام وزير الدفاع الموقوف المهدي البرغثي بجنزور غرب طرابلس فجر الجمعة، مؤكداً على «أن الأجهزة الأمنية بدأت التحقيق لمعرفة مرتكبي هذه الجريمة والمحرضيين عليها وتقديمهم للعدالة».

وأعلن المفوض بمهام وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي ليل الجمعة أن «جماعات خارجة عن القانون هاجمة منزله بجنزور»، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن بعض «الاضرار المادية التي لحقت بالمنزل».

وقال الوزير المفوض البرغثي في بيانًا أصدره ليل الجمعة «إن منزله الكائن بمنطقة جنزور نعرض لإعتداء في ساعات الفجر الاولي من يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2018 و الذي نتج عنه بعض الاضرار المادية التي لحقت بالمنزل».

وأظهر مقطع مُسجل مُتداول عبر صفحات «فيسبوك» إصابات لإحدى المنازل، قال مصور المقطع إنه آثار رماية على منزل المهدي البرغثي، الذي خلّف خسائر مادية فقط.

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