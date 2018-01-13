الأرصاد: منخفض جوي على مناطق الشمال وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تتأثر أغلب مناطق شمال البلاد بامتداد منخفض جوي.

وقال المركز في نشرته الجوية إن المنخفض يتمركز شمال غرب المتوسط، ويتحرك ناحية الشرق مصحوبًا بتبريد في طبقات الجو العليا.

وتوقع أن يكون الطقس متقلبًا على أغلب مناطق الشمال اليوم السبت، مصحوبًا برياح نشطة على بعض المناطق الساحلية وسقوط أمطار متفرقة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا، لكنها تصل إلى 21 درجة مئوية في جالو والجغبوب.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

على محور الشمال الغربي تكون السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر اليوم السبت مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية وسهل الجفارة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا. والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، بينما تكون غدًا الأحد، جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى السبت ما بين (15-18) درجة مئوية، ولا تتجاوز (12) درجة على المرتفعات الجبلية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين المقبلين.

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده

في حين تكون السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تكون جيدة وقد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى (60) كلم / ساعة على ساحل بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر. وتتراوح درجات الحرارة القصـوى ما بين (13-19) درجة مئوية، وتصل على جالو والجغبوب (21) درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

وفي الجنوب الغربي، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، خصوصًا بعد غد الاثنين، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح ما بين (15-18) درجة مئوية.

الكفرة – تازربو – السرير

كما تكون السماء صافية في الجنوب الشرقي، مع ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19-22) درجة مئوية.

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