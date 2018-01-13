رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان المصري: هذا هو هدف واقعة السفينة ” أندروميدا” ضد مصر و ليبيا

المتوسط – جرجس فكري :

أكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري ، إن واقعة السفينة “أندروميدا” يؤكد أن هناك عدة دول لا تريد استقرار الوضع الليبي لتعارض مصالحها .

وأكمل عامر ، خلال تصريحات خاصة لــ( المتوسط)، أن هذه الدول هدفها أن تظل ليبيا منقسمة إلي مليشيات تحارب بعضها حتى لا تعود إلى ما كانت عليه.

وقال عامر ، ” هناك عمليات تهريب للأسلحة إلى ليبيا عبر دول أفريقية بهدف انقسام ليبيا “، مضيفا أن واقعة السفينة “أندروميدا” هدفها أيضا التأثير على حدود مصر الغربية وإحداث قلائل والضغوط الأمنية.

وطالب عامر ، مؤسسات الدول المصرية بالتحري حول تلك الواقعة، مؤكدا أن هذه الواقعة لا تخص ليبيا فقط والمستهدف منها مصر ،فكل ما يخص أمن ليبيا يهم مصر .

والجدير بالذكر أن الجيش الليبي قد أكد خلال بيان له ، أن واقعة السفينة «أندروميدا» المحملة بشحنة من المواد المتفجرة،و التي جرى ضبطها من قبل خفر السواحل اليونانية وهي في طريقها إلى ليبيا ومتوجهة إلى ميناء مصراتة تعتبر جريمة حرب تقف خلفها تركيا.

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