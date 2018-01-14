محمود جبريل: هناك طرح أوروبي لتوطين المهاجرين الأفارقة في ليبيا

أكد رئيس تحالف القوى الوطنية، محمود جبريل، أن هناك «طرحًا أوروبيًا لأن تكون ليبيا وطنا بديلا للمهاجرين الأفارقة»، مشيراً إلى أن هذا الأمر «يهدد السيادة الليبية».

وقال جبريل خلال حديثه لقناة «218» الإخبارية «إن حديث الدول الأوروبية حول الهجرة متباين ففي حين رحبت ألمانيا مثلاً بالمهاجرين واستقبلتهم نجد النمسا منعت دخولهم وغير ذلك أمثلة أخرى كالموقف المجري الأكثر تطرفاً الذي اقترح ليبيا وطناً بديلاً للأفارقة».

وأضاف: «حوالي 700 ألف مهاجر داخل ليبيا وهو رقم مهول، مقارنة بمعدلات النمو في الدول الأفريقية التي هي من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم وهذا قد يحيل الجنوب الليبي إلى وطن للأفارقة المهاجرين».

وتسأل محمود جبريل قائلاً: «مع وجود نخب سياسية مفكرة وأخرى عسكرية ونخب ثقافية لدى ليبيا مراكز أبحاث مقتدرة مثل الذي في جامعة بنغازي، فلماذا لاتشكل بدائل لصانع القرار؟».

ولفت جبريل إلى «أن الحل التنموي لمشكلة الهجرة، طرح تم سنة 2009 بعد إدراك أن البندقية لن تحل مشكلة الهجرة وإلى اليوم لا توجد تنمية حقيقية».

وأكد جبريل على «أن مستقبل ليبيا وازدهارها في الجنوب، حيث الطاقة البديلة والثروات الهائلة ومنها النفطية والمائية».

وتمنى رئيس تحالف القوى الوطنية، محمود جبريل أن يكون ملف الهجرة غير القانونية «هاجساً أمنياً للمسؤول الليبي وعموم الليبيين مثلما هي هاجس للأوروبيين، فثمة ضعف في النمو السكاني في ليبيا ضمن تنامٍ سكاني في دول مجاورة وأفريقية».

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