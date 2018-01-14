“جبريل”: 700 ألف مهاجر داخل ليبيا.. وكارثة تهدد سيادة الدولة

قال رئيس تحالف القوى الوطنية، محمود جبريل، إن هناك قرابة الـ700 ألف مهاجر داخل ليبيا، موضحا أن الرقم كبير للغاية مقارنة بمعدلات النمو في الدول الأفريقية، ما يحيل الجنوب الليبي إلى وطن للأفارقة المهاجرين.

وأضاف في تصريحات، أن هناك طرحا أوروبيا لأن تكون ليبيا وطنا بديلا للمهاجرين الأفارقة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يهدد السيادة الليبية.

وتابع “جبريل”: “الحل التنموي لمشكلة الهجرة، طرح تم سنة 2009 بعد إدراك أن البندقية لن تحل مشكلة الهجرة وإلى اليوم لا توجد تنمية حقيقية».

وأكد على «أن مستقبل ليبيا وازدهارها في الجنوب، حيث الطاقة البديلة والثروات الهائلة ومنها النفطية والمائية».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية